Bereits seit längerer Zeit ist die Playstation 4 nun offiziell erhältlich, doch mit der PS4 Verfügbarkeit in Österreich sieht es derzeit alles andere als rosig aus. Vielleicht habt ihr aber dennoch eine Chance an eine Playstation 4 heranzukommen, denn Publisher Sony veranstaltet nun ein neues PS4 Gewinnspiel.

Ihr habt noch keine Playstation 4 ergattern können? Dann solltet ihr jetzt unbedingt weiterlesen, denn Publisher Sony veranstaltet ein PS4 Gewinnspiel, bei dem ihr eine neue Konsole aus dem Hause Sony gewinnen könnt. Zusätzlich dazu gibt es noch die inFAMOUS: Second Son Collector’s Edition obendrauf. Folgendes könnt ihr also bei dem aktuellen PS4 Gewinnspiel abstauben:

eine Playstation 4 Konsole

inFAMOUS: Second Son – Das Spiel

ein exklusives Jeanswesten-Cover (passend für die PlayStation 4-Game-Hülle)

eine Nachbildung von Delsins Beanie-Mütze (One Size/ Einheitsgröße)

einen Satz Abzeichen

eine Sammelmünze

einen Flaschenöffner

herunterladbare „Cole’s Legacy”-Inhalte

Teilnahme am PS4 Gewinnspiel

Die Teilnahme am PS4 Gewinnspiel ist denkbar einfach und natürlich kostenlos, denn ihr müsst auf der Website von Publisher Sony einfach ein Formular mit euren üblichen Daten ausfüllen (Name, Adresse, Geburtstagdatum, usw) und auf ein wenig Glück hoffen. Den Link zum Gewinnspiel findet ihr am Ende unserer inFAMOUS: Second Son Galerie, einfach die Galerie durchklicken, die inFAMOUS: Second Son Screenshots genießen und anschließend am Gewinnspiel teilnehmen. Wir wünschen euch viel Glück!