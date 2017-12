Die neuen Playstation Plus Januar 2018 Games sind da! Wieder mal wurden die Spiele früher geleakt. Mit der Playstation Plus Mitgliedschaft habt ihr die Möglichkeit jedes Monat kostenlose Games zu zocken. Egal ob auf der Playstation 4 (PS4), Playstation 3 (PS3) und Playstation Vita (PS Vita).

Die Playstation Plus Januar 2018 Angebote

Wie auch in den Monaten davor wurden die Spiele für das nächste Monat bereits vorab veröffentlicht. Folgende Spiele könnt ihr mit einer aktiven Playstation Plus Mitgliedschaft zocken. Ob Deus Ex: Mankind Divided, Batman: The Talltale Series oder beispielsweise Sacred 3. Da sollte für jeden etwas dabei sein.

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Batman: The Telltale Series (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus bonus – PS VR required)

That’s You! (PS Plus bonus – PlayLink)

Sacred 3 (PS3)

Book of Unwritten Tales 2 (PS3)

Psycho-Pass: Mandatory Happiness (PS Vita)

Uncanny Valley (PS Vita & PS4)

