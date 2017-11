Ihr seid auf der Suche nach einem Playstation Plus Angebot? Dann solltet Ihr Euch die aktuellen Angebote beim Amazon Cyber Monday ansehen. Denn dort haben wir die 12 Monate Mitgliedschaft im Angebot entdeckt. Aktuell gibt es diese um 44,90€. Wie lange das Angebot gültig ist, ist noch nicht bekannt. Es heißt also schnell sein.

Playstation Plus Angebot

Für alle Playstation 4 Besitzer ist die Playstation Plus fast ein Must-Have. Daher ist dieses Playstation Plus Angebot ein sehr interessantes. Doch was bringt Euch die Mitgliedschaft? Mit der Playstation Plus Mitgliedschaft 12 Monate erhalten Gamer monatlich Gratis-Spiele und exklusive Rabatte im PlayStation Store.

Wer also nicht Lust auf den Singleplayer-Modus hat, der sollte sich Playstation Plus holen! Zusätzlich zum Multiplayer-Modus gibt es auch jeden Monat zwei Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören dir, solange du Mitglied bist. Also worauf wartest du noch? Hol dir jetzt das Playstation Plus Angebot!

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | PS4/PS3 Download Code - deutsches Konto

Deine Freunde haben gerade keine Zeit und du hast keinen Bock auf Single-Player? Dann stürze dich mit PlayStation Plus in's Abenteuer Online-Multiplayer.

Hol dir jeden Monat 2 Spiele für PS4. Das sind insgesamt mehr als 24 Spiele im Jahr ohne zusätzliche Kosten. Und sie gehören dir, solange du Mitglied bist.