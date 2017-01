Aktuell gibt es nur Gerüchte zum Nintendo Switch Preis! Demnach soll die neue Konsole von Nintendo um 25.000 Yen (umgerechnet 203 Euro) auf den japanischen Markt kommen. Einen Pris für andere Länder gibt es noch nicht. Auch bei dem japanischen Nintendo Switch Preis handelt es sich um ein Gerücht. Doch mit der Gerüchteküche könnte bereits kommenden Freitag Schluss sein.

Denn am Freitag könnte es die nächsten Details zu Nintendo Switch geben. Wieso das? Am Freitag, den 13. Jänner, wird es von Nintendo einen Live-Stream geben. Dort will Nintendo weitere Details zur Hardware als auch den Games der Nintendo Switch Konsole veröffentlichen. Übertragen wird das Event aus Japan, es wird also englische Untertitel geben. Die deutsche Übersetzung soll es dann zu Mittag geben. Ein weiterer Hinweis für die Wichtigkeit des Events: Zahlreiche Gaming-Websiten sind kommenden Freitag bei Nintendo in Frankfurt zu einem Hands-on-Event eingeladen. Wir dürfen gespannt sein!