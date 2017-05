Wonder Woman zieht für DC ins Rennen

Warner Bros. und DC schicken im Kampf gegen Marvel eine neue Trumpfkarte ins Feld: Wonder Woman, die berühmteste Superheldin der Comicwelt. Die übermenschliche Amazone, gespielt von Fast and Furios Ex-Star Gal Gadol, ist nicht nur Balsam für die Augen, sondern auch eine richtig mächtige Kämpferin. Der neue Wonder Woman Trailer zeigt das in richtig feinen Bildern.

Und damit ist auch genug geredet, Zeit für ein bisschen feine DC-Action. Viel Spaß:

Wonder Woman erscheint am 15. Juni bei uns in Österreich. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber wir können’s kaum erwarten.