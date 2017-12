Es gibt einen neuen Far Cry 5 Trailer! Fans der Far Cry Reihe dürfen sich freuen. Im März 2018 erscheint Far Cry 5 für Playstation 4 und Xbox One. Jetzt hat der französische Publisher Ubisoft einen neuen Trailer veröffentlicht. Unbedingt ansehen!

Der neue Far Cry 5 Trailer

„No one is coming to save you!“, so beginnt der neueste Far Cry 5 Trailer. Im Mittelpunkt des Trailers steht der Widerstand. Dieser nimmt im neuen Spiel von Ubisoft eine zentrale Rolle ein. Denn der Spieler schlüpft in die Rolle von Deputy Sheriff, welcher Mitglied der Hope-County-Widerstandsgruppe ist. Ziel ist es den Sektenanführer Seed, der sich selbst nur als den „Vater“ bezeichnet, zu verhaften. Doch dies wird wahrscheinlich kein leichtes Unterfangen. Es steht viel Action bevor.

Den neuen Trailer solltet ihr euch auf alle Fälle ansehen. Far Cry 5 erscheint am 27. März für Xbox One und Playstation 4. Wer das Spiel bereits am ersten Tag oder sogar ein paar Tage früher zocken will, sollte sich den Titel unbedingt vorbestellen.

Jetzt Far Cry 5 Willkommen in Hope County, Montana. Dieser idyllische Ort ist das Zuhause einer freiheitsliebenden Gemeinde, die von einem fanatischen Kult terrorisiert wird, der an die Apokalypse glaubt. Der Kult trägt den Namen „Project at Eden’s Gate“ und wird vom charismatischen Propheten Joseph Seed und seinen treuen Geschwistern, den Herolden, angeführt. Schleichend hat er die Kleinstadt und jeden Aspekt des alltäglichen Lebens übernommen. Als die Ankunft des Protagonisten den Kult dazu anstiftet mit Gewalt die Region in ihre Kontrolle zu bringen, muss er sich erheben und ein Feuer des Widerstandes entfachen, um die Gemeinde zu befreien.