Das ist mal ein sehenswerter neuer Detroit Become Human Trailer! Beyond: Two Souls und Heavy Rain Fans werden begeistert sein. Nächstes Jahr erscheint Detroit Become Human exklusiv für die Playstation 4. Der Spieleentwickler Quantic Dream wird in Sachen Sci-Fi-Spannung noch eine gehörige Schippe drauflegen. Gaming Fans werden sich freuen dürfen. Denn den neuen Trailer müsst ihr euch unbedingt ansehen.

Du bist bereits gespannt auf Detroit Becomes Human? Du willst den Titel sicher in den Händen halten, wenn er voraussichtlich 2018 erscheinen wird. Die Nachfrage zu dem Spiel wird groß sein, das kann man jetzt schon sagen. Das Release Datum ist jedoch leider noch nicht bekannt. Dennoch kannst du dir den Titel bereits jetzt vorbestellen. Detroit Becomes Human jetzt vorbestellen. Hier geht es zum Angebot von Amazon.

Detroit Become Human Trailer – Eine Voschau

Wenn sich gefährliche Androiden aus der Macht der Menschen befreien, wird das ungemütlich. Gamer erwartet ein fesselndes Spiel im nächsten Jahr. Aber bevor wir hier lange um den heißen Brei herumreden, schaut euch einfach den neuen Trailer zu Detroit Become Human an.

Detroit Become Human erscheint voraussichtlich 2018 für Playstation 4 – exklusiv natürlich für die Konsole von Sony.