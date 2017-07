Es gibt Neuigkeiten zum Call of Duty WW2. Denn wie nun bekannt wurde, wird der Zombie Teil in Call of Duty WW2 ein sehr dunkles Zombie Setting beinhalten. Zu sehen ist dabei ein Screenshot in einem Tweet. Man erkennt also: Es wird einfach etwas dunkler und grusliger. Anders als bei den bislang bekannten und erschienenen Version, aber seht am besten selbst:

Screenshot zum Call of Duty WW2 Zombie Modus

Der Call of Duty WW2 Zombie Modus im neuen Call of Duty ist ein tolles Feature, welches man sich einfach nicht mehr wegdenken kann. Der Co-Gründer Glen Schofield, als Chef und Entwickler von Sledgehammer, hat mittels Twitter die neuen Bilder veröffentlicht und versprach noch mehr Informationen über den Call of Duty WW2 Zombie Modus heute, am 10. Juli, zu veröffentlichen. Wir sind gespannt und halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Call of Duty WW2 wird von Sledgehammer Games und Raven Software entwickelt. Publisher Activision wird Call of Duty WW2 am 3. November 2017 für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen.