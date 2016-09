Happy Birthday Molly Darcys Irish Pub! Das Wiener Pub feiert Geburtstag. Das Molly Darcys eröffnete im September 1996 als 1000. Guinness lizensiertes Pub weltweit und eines der ersten original Irish Pubs in Wien. Am 30. September feiert es sein 20-jähriges Bestehen.

Dieser Geburtstag wird groß gefeiert in Wien. Fast jeder kennt das Molly Darcys Irish Pub in Wien und wer es nicht kennt, sollte auf alle Fälle vorbeischauen. Am Freitag wird dieser Jahrestag groß gefeiert und es gibt unter anderem Live-Musik von Shane O`Fearghail ab 20:00 Uhr. Ein Abend für Freunde und alle, die es noch werden wollen. Das Molly Darcys ein originales Stück Irland im Herzen Wiens, zentral gelegen zwischen Freyung, Hauptuni und dem Burgtheater. Live-Musik,Pub Quiz,Sportübertragungen. Ein buntes Publikum: Arbeiter, Angestellte, Studenten, Künstler, Top Manager und Spitzenpolitiker, zumindest laut eigenen Angaben. Aber das Wichtigste: Alle genießen hier ihr Bier. Und auch leckere Burger und Sandwiches gibt es. Dieses Essen in Wien muss man mal versucht haben. Wir werden auch mal wieder vorbeischauen und Euch davon berichten!

Da freuen wir uns schon auf unseren Besuch im Molly Darcys Irish Pub in Wien und vor allem auch auf den nächsten St. Patrick’s Day in Wien!