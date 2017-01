Erlebt das Mobile Gaming einen weiteren Aufwind? Mit der neuen Nintendo Switch des japanischen Konsolenherstellers Nintendo gibt es möglicherweise eine Renaissance des Mobile Gamings. Aber auch andere Anbieter auf den unzähligen Websiten wo Online Slots Games angeboten werden, bieten immer neue Features. Die Gamer unter Euch wird dies natürlich freuen. Je mehr man zocken kann, desto besser!

Viele haben eine Playstation 4 (PS4) oder Xbox One zu Hause stehen. Spiele wie Battlefield, FIFA oder GTA 5 werden täglich gespielt. Doch der große Nachteil der Konsolen? Man kann diese nicht mitnehmen. Nicht unterwegs zocken. Nicht auf der Fahrt von der Schule nach Hause oder zu Freunden. Hier kommt man meistens das Smartphone ins Spiel. So war dies zumindest bis heute der Fall, doch mit der neuen Nintendo Switch gibt es möglicherweise eine neue Möglichkeit auch unterwegs Konsolenfeeling zu bekommen. Denn die neue Konsole von Nintendo ist portabel, kann aber auch daheim angesteckt werden.

Die neue Nintendo Switch

Wer jetzt neugierig ist, sollte weiterlesen und gespannt sein. Denn am 3. März 2017 erscheint die neue Nintendo Switch Konsole. Endlich wird man Konsolengames von Nintendo unterwegs zocken können. Und kaum daheim angekommen, kann man die Nintendo Switch dann wieder an den eigenen Fernseher anschließen. Das Heimkino-System und der große Fernseher können wieder zum Einsatz kommen. So macht Mobile Gaming Spaß, welches man dann auch daheim weiterführen kann.

Zwei Controller, die einige Möglichkeiten bieten. Denn das Konzept basiert auf den neuen Controllern, die beide an- und absteckbar sind. Getauft wurden diese Joycon und in jedem dieser Gamepads stecke jede Menge Technik. Soviel Technik, dass man beide Varianten, Mobile Gaming und Konsolengaming daheim, kombinieren kann. Nimmt man die Joycon ab und steckt sie auf der mitgelieferten Halterung zusammen, werden sie zum typischen Konsolen-Gamepad für die klassischen Action-Adventures. Auch können diese jedoch einzeln in jeder Hand genutzt werden. Dank der Bewegungssensoren kommt so Nintendo Wii Feeling auf. Aber seht auch am Besten das Video an! Preis der neuen Nintendo Switch Konsole? Voraussichtlich 299 US-Dollar, einen europäischen Preis gibt es bislang noch nicht. Das wird sich aber schnell ändern. Man kann hier von 299€ bis zu 329€ ausgehen.

Mobile Gaming für das Smartphone

Als Alternative zur hybriden Erneuerung gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten am eigenen Smartphone zu zocken. Als Beispiel dient hier Online-slot.de. Spiele die dort gespielt werden können sind:

Sizzling Hot Deluxe: Dieses Mobile Gamie ist Novomatic’s nostalgischer Blick zurück zu den klassischen Casino Slots. Klassische Spielautomaten Fans werden es lieben. Der Spielautomat besitzt insgesamt fünf Spiellinien und fünf Walzen. Die Symbole sind Früchte und Zahlen. Alles wirkt modern und macht Spaß!

Book of Fra: Ein tolles Game! Wie der Name schon sagt handelt es sich hierbei um ein Spiel, welches im antiken Ägypten spielt. Dabei gibt es zahlreiche Symbole und Challenges im Indiana Jones Still. Einfach mal ausprobieren.

Weitere Spiele sind Power Stars, Faust, Mega Joker, Ultra Hot Deluxe, Roaring Forties, Lucky Ladys Charme und viele viele mehr.

Wer also am Handy unterwegs zocken will, sollte die Mobile Games von Online-Slots.de mal testen. Ansonsten empfehlen wir auf alle Fälle bis Anfang März zu warten. Denn da wird es die neue Konsole aus dem Hause Nintendo geben, die Nintendo Switch. Wir werden Euch natürlich weiter am Aktuellen Stand der Dinge halten. News, Screenshots, Trailer und natürlich ein Testbericht aus dem Hause nextgen.at.