Jetzt das neue Mass Effect Andromeda vorbestellen? In knapp zwei Monaten ist es soweit, denn da erscheint das neue Mass Effect Andromeda aus dem Hause Electronic Arts. Um genau zu sein am 23. März 2017 und wer den Titel auf alle Fälle an diesem Tag bereits zocken will, sollte sich das Spiel vorbestellen.

Es ist wieder Zeit für ein neues Mass Effect. In wenigen Monaten erscheint der neue Titel für Playstation 4 (PS4), Xbox One und PC. Gerade jetzt nach der Weihnachtszeit ist noch ein wenig Geld von den Weihnachtsgeschenken über. Da bietet es sich also an: Jetzt Mass Effect Andromeda vorbestellen! Doch worum geht es in Mass Effect Andromeda? Andromeda ist ein kommendes Action-Rollenspiel-Third-Person Shooter aus dem Hause BioWare und Electronic Arts. Das Spiel ist der Nachfolger des im Jahr 2012 veröffentlichen Mass Effect 3. Fans der Reihe warten also eine Zeit auf den neuen Nachfolger und endlich ist es soweit! Das Spiel wurde offiziell am 15. Juni 2015 während der Pressekonferenz von Electronic Arts auf der E3 2015 vorgestellt. Lange wurde um das genaue Release-Datum gemunkelt, doch nun gibt es endlich ein öffentliches Release-Datum. Denn unmittelbar vor der CES 2017 hat man verkündet, dass Mass Effect Andromeda am 21. März in Nordamerika und am 23. März in Europa erscheinen wird.

Somit kann der Titel absofort auch vorbestellt werden.

Noch keinen Einblick in das neue Mass Effect Andromeda erhalten? Dann haben wir hier einen sehr interessanten und spannenden Trailer. Den Mass Effect Andromeda solltet ihr euch auf alle Fälle ansehen. Mass Effect Andromeda erscheint am 23. März 2017 für Xbox One, Playstation 4 (PS4) und PC. Der Titel wird von BioWare und Electronic Arts entwickelt. Wir sind darauf gespannt, ihr auch?