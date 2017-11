In wenigen Tagen erscheint L.A. Noire für die Nintendo Switch. Jetzt ist der offizielle L.A. Noire Nintendo Switch Release Trailer veröffentlicht worden. Ihr wollt wissen, was euch in dem für die neue Konsole von Nintendo adaptierten Game erwartet? Dann schaut euch den Trailer an! Am Ende des Artikels könnt Ihr euch diesen ansehen.

L.A. Noire ab 14. November erhältlich für Nintendo Switch

Wir befinden uns mitten im Nachkriegs-Boom der Goldenen Ära Hollywoods. Es begibt sich der frischgebackene Officer Cole Phelps auf eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit in einer Stadt, in der jeder etwas zu verbergen hat. Für die ältere Konsolen gibt es den Titel bereits. Für die neuen Konsolen gibt es das Spiel jetzt als verbessertes Remake. Und für die Nintendo Switch gibt es spezielle Features. Untersucht mit L.A. Noire für Nintendo Switch zuhause oder unterwegs Verbrechen auf der dunklen Seite des Hollywoods der 40er Jahre. Mit kontextabhängiger Touch-Steuerung für die Detektivarbeit unterwegs. Einem Joy-Con-Modus mit Bewegungssteuerung. Und natürlich dürfen HD-Vibration und neue Breitbild- und Schulterkameraperspektiven nicht fehlen.

L.A. Noire für Nintendo Switch beinhaltet das komplette ursprüngliche Spiel inklusive aller zusätzlichen herunterladbaren Inhalte. Der Titel erscheint nächste Woche und zwar ab dem 14. November sowohl im Handel als auch digital im Nintendo eShop erhältlich.

L.A. Noire Nintendo Switch Release Trailer

Hier nun der Trailer: