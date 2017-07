In der Welt der PC Spiele gibt es eine sehr große Auswahl. Egal ob man sich den guten alten Kartenspielen hingibt, in eine virtuelle Realität eintaucht, sich durch die Gegend kämpft oder schnelle Autos fährt, denn es gibt auch komische PC Spiele, bei denen man erst einmal den Kopf schüttelt. Was für einige der berufliche Alltag ist, kann nachgespielt werden und daher gibt es auch komische PC Spiele wie „Landwirtschafts-Simulator“, „Euro Truck Driver“, „World Of Subways“, „Bus Driver“ und „Müllabfuhr-Simulator.

Bei dem Spiel „Mister Miquito“ ist man als Moskito in einer japanischen Familie unterwegs und muss von ihnen Blut saugen, ohne dabei erwischt zu werden. Das Spiel „Viscera Cleanup Detail“ ist der blutige Schauplatz eines Shooter Games nach dem Kampf und man ist mit Putzutensilien ausgestattet, um zu putzen und somit Körperteile und Blut zu beseitigen. Der Name „Toilet Kids“ ist schon eine Interessante Wahl für ein Spiel. Dieses handelt von Kindern, die von der Toilette heruntergespült werden und in einer anderen Welt landen, wo Monster auf einen machen wollen und man Exkrementen ausweichen muss.

Das wirklich komische PC Spiel „Seaman“ handelt von Fischen mit einem menschlichen Kopf, die in einem Aquarium leben und diese kann man mit einem Mikrofon steuern und die Fische antworten sogar darauf. Besonders japanische Spiele scheinen für uns kurios und so muss man versuchen im Spiel „Demolition Girl“ ein 50-Meter hohes Top-Model an der Zerstörung einer Stadt hindern.

Das Knobelspiel „Plants vs. Zombies“ handelt davon mit aggressiven Pflanzen einen Angriff von Zombies zu stoppen.

In dem Jump & Run Game „Running through Russia“ steuert man eine Figur, die in einem weißen Unterhemd bekleidet, Wodkaflaschen einsammeln und Bären ausweichen muss.Dieses spiel fällt somit definitiv unter die Kategorie komische PC Spiele.

Wer gern einmal etwas anderes als die typischen Spiele wie GTA, Fifa und Co. spielen möchte, kann diverse komische PC Spiele auswählen. Viele dieser komischen PC Spiele sind grafisch und spiel-technisch nicht sonderlich anspruchsvollen aber vertreiben trotzdem die Zeit. Und wer da nichts findet, kann auch Casino spiele kostenlos online: Roulette, Baccara, VideoPoker usw. versuchen. Wir wünschen viel Spaß!