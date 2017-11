Absofort könnt ihr die Need for Speed Payback Deluxe Edition PS4 bestellen. Denn auf Amazon gibt es die Deluxe Edition von Need for Speed Payback absofort zur Bestellung! Dies könnt ihr unter folgendem Link machen.

Was erwartet Euch in der Need for Speed Payback Deluxe Edition?

Die Need for Speed Payback Deluxe Edition verschafft Need for Speed Fans mit bis zu 3 Tagen Vorabzugang zur Vollversion des Spiels einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Also wer Need for Speed bereits zocken will, sollte sich die Version jetzt bestellen. Ihr habt die Möglichkeit das Spiel als Download zu erwerben. Daher könnt ihr gleich sofort loslegen. Spieler können sich dank exklusiver Individualisierungsobjekte von der Masse abheben. Ebenfalls mit dabei Ingame-Rabatte und Rep-Boni.

Aber das ist noch nicht genug. Spieler bekommen außerdem das kommende Story Mission Pack und das Need for Speed Payback – Platinum Car Pack mit exklusivem platinblauem Unterbodenlicht. Also da sollten Need for Speed Fans auf alle Fälle zuschlagen.

Need for Speed Payback Deluxe Edition PS4 bestellen

Nachdem die Fahrzeug Liste veröffentlicht wurde, gibt es also die nächsten guten Neuigkeiten. Need for Speed Packback erscheint regulär am 10. November für Xbox One und PS4. Wer den Titel jetzt bereits spielen will, sollte sich unbedingt die Need for Speed Payback Deluxe Edition PS4 bestellen.

