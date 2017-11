Jamie Oliver Wien Eröffnung steht bevor! Jeder kennt Jamie Oliver. Der berühmte Fernsehkoch eröffnet ein Lokal nach dem anderen. Jetzt ist auch die Wiener Innenstadt an der Reihe. Die Vielseitigkeit der italienischen Küche kann absofort auch im Jamie Oliver Wien genossen werden. Die Pre-Opening-Party des Lokals war ein voller Erfolg und heute am 31.10.2017 ist offizielle Eröffnung. Ab dann werden Dir dort mediterrane Köstlichkeiten angeboten und Du erlebst italienische Lebenskultur. Damit ist Essen in Wien um einen Aspekt reicher geworden!

„Jamie’s Italian“ jetzt auch in Wien

Der britische Gastro-Unternehmer Jamie Oliver eröffnet in Wien am Dr.-Karl-Lueger-Platz 5 eine Filiale seiner Italo-Restaurant-Kette „Jamie’s Italian“. Das Jamie Oliver Wien wird dann im deutschsprachigen Raum das erste „Jamie’s Italian“ sein. Der Ort ist ortskundigen Gastronomie-Liebhabern bekannt. Das Jamie Oliver Wien belegt zwei Etagen in Ring-Nähe am Stubentor, wo bis vor kurzer Zeit das „Eatalico“ und davor das „Harry’s Bar“ ansässig war. Im Jamie Oliver Wien wird Dir nun die beliebte Vielseitigkeit der italienischen Küche angeboten, mit u. a. Pizza, Pasta und typisch italienischen Getränken.

Jamie Oliver Wien heute eröffnet

Das offizielle Eröffnungsdatum ist heute, am 31. Oktober 2017. Das neue Restaurant befindet sich direkt in der Nähe des Karlsplatz. Die genau Adresse ist dabei die Dr.-Karl-Lueger-Platz 5 im ersten Bezirk. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 11:30 – 23:00 Uhr. Gerade zu Beginn wird wahrscheinlich viel los sein. Daher empfiehlt es sich entweder zu reservieren. Oder den ersten Schwung abzuwarten und das Restaurant dann in einigen Wochen zu besuchen. Wir werden dem Lokal auch auf alle Fälle einen Besuch abstatten.

Weitere Informationen findest du auf der offiziellen Website.