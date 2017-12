Das genaue Red Dead Redemption 2 Release Datum war bislang noch nicht bekannt. Lediglich, dass der Titel im Jahr 2018 erscheinen soll. Doch nun gibt es anscheinend das Release Datum, an dem das Spiel aus dem Hause Rockstar Games erscheinen soll.

Nun hat anscheinend ein dnischer Händler das Release Datum des Western-Titels veröffentlicht. Demnach soll das Spiel am 8. Juni 2018 erscheinen. Erhältlich sein wird Red Dead Redemption 2 für Playstation 4 und Xbox One.

Bei dem dänischen Händler handelt es sich um Cool Shop. Ob es sich hierbei um eine Unachtsamkeit handelte. Oder doch eine Marketing-Aktion, um ein paar Medien auf sich aufmerksam zu machen, ist nicht bekannt. Publisher Rockstar Games hat sich bislang noch nicht zum angeblich neuen Release Datum geäußert.

Who remembers this Danish Retailer who revealed the #GTAV (PS4/XB1) Release date months before its announcement?

They’ve now listed Red Dead Redemption II to release on June 8th 2018.

📷 @therealjackster pic.twitter.com/UdifiFg5cS

— Red Dead News (@RDonlineNews) 28. Dezember 2017