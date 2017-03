Es gibt gute Nachrichten für alle Horizon Zero Dawn Fans, denn heute ist der Horizon Zero Dawn Release. Somit ist der Titel absofort für Playstation 4 (PS4) verfügbar. Mit ihrem jüngsten Werk erschaffen die Guerrilla Games, die Macher der Killzone-Spielereihe, eine ebenso faszinierende wie plausible Zukunftswelt. Da kommt Freude auf. Und die hat gleich drei Stars: Eine atemberaubende Natur, bedrohliche Maschinenwesen und die rothaarige Kriegerin Aloy.

Die Apokalypse regt seit jeher die Phantasie des Menschen an, der Zusammenbruch der Zivilisation. Ausgelöst durch Krieg, Umweltzerstörung, Götter oder Außerirdische. Und dieses Szenario ist ein stets wiederkehrendes Sujet von Filmen, Büchern und Spielen. Gemessen an der Beliebtheit der Thematik ist die Darstellung der Postapokalypse überraschend eindimensional: Verdunkelter Himmel, verdorrte Landstriche, verheerte Städte. Die Farben der Zukunft sind gewöhnlich grau und braun.

Die Vision, die das niederländische Entwicklerstudio Guerrilla Games beim neuesten Werk, dem PlayStation 4-exklusiven Horizon Zero Dawn, verfolgt, ist eine vollkommen und erfrischend andere. Die Welt nach dem Ende der bekannten Zivilisation ist bezaubernd schön. Schließlich hat sich die Natur das Land zurückerobert, die Städte und Fabriken, die Äcker und Straßen. Die Menschen, welche die Katastrophe überlebt haben, sind einfach und naturverbunden, leben in Stämmen von und mit der Welt, die sie umgibt.

Doch das Idyll trügt, wie der Spieler in der Rolle der jungen Kriegerin Aloy schnell feststellen muss. Denn auch wenn ein großer Teil der menschlichen Errungenschaften das Ende der modernen Zivilisation nicht überlebt hat, so gelang dies offenbar vielen Maschinen. Autonome Roboter, in Gestalt und Verhalten an wilde Tiere erinnernd, beherrschen die Erde, machen die Welt außerhalb der Menschensiedlungen zu einem lebensgefährlichen Ort.

In Horizon Zero Dawn erkundet der Spieler dieses ungewöhnliche, nicht selten überwältigende Szenario und seine Geheimnisse. Mit Heldin Aloy erlernt er die Jagd auf die bedrohlichen Robotortiere und Maschinenwesen. Er entwickelt verschiedene Fertigkeiten und seinen eigenen Spielstil, um Horizon Zero Dawn auf ganz individuelle Weise zu erleben. Und wegen der schieren Größe, dem Detailgrad und der Einzigartigkeit des Schauplatzes wird er viele unvergessliche Stunden in dieser schönen neuen Welt von Guerrilla Games verbringen.

Horizon Zero Dawn im Überblick:

Das jüngste Werk der holländischen Entwickler Guerrilla Games, bei Millionen Spielern bekannt durch ihre preisgekrönte Science Fiction-Shooter-Serie Killzone.

Über sechs Jahre Arbeit wurden in die Entwicklung einer vollkommen neuen Spielemarke gesteckt, die sich in Story, Präsentation und Spielmechanik komplett von den früheren Arbeiten des Studios unterscheidet.

Der Spieler lenkt Heldin Aloy in Third-Person-Perspektive durch die Welt, nutzt die facettenreiche Flora und Fauna und kämpft gegen gewaltige Maschinenwesen.

Statt auf reiner Action liegen die Schwerpunkte des Spiels auf der Erkundung der Welt, überlegtem, oft heimlichem Vorgehen, Rollenspielaspekten, welche die Heldin individuell weiterentwickeln lassen, sowie dem Ergründen einer klug konstruierten und packend erzählten Hintergrundgeschichte.

Die offene Welt darf weitgehend frei bereist werden und bietet neben der Hauptstory zahlreiche abwechslungsreiche Aufgaben und Missionen.

PS4 Pro Besitzer dürfen sich zudem freuen. Denn Horizon Zero Dawn nutzt die zusätzliche Leistungsfähigkeit der PlayStation 4 Pro für eine noch eindrucksvollere grafische Gestaltung.

Das Spiel ist dabei in folgenden Editionen erhältlich:

Standard – in Standard PS4-Box oder als Download im PlayStation Store

Limited Edition – im Pappschuber als Steelbook mit 48-seitigem Artbook, PS4-Theme und Ingame-Boni

Collectors Edition – in großer Box als Steelbook, mit 23cm Statue, 48-seitigem Artbook, PS4-Theme und Ingame-Boni

Standard Digital – die Standard Version als digitaler Download aus dem PlayStation Store

Digital Deluxe Edition – digitaler Download aus dem PlayStation Store, inklusive umfangreicher Ingame-Boni wie Outfits mit extra Schutzfunktionen, sowie zusätzlichen Ressourcen

Horizon Zero Dawn wurde von der USK mit dem Alterskennzeichen „Freigegeben ab 12 Jahren“ versehen und ist seit heute exklusiv für die PlayStation 4 verfügbar.