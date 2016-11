Hofer Life Music startet! Denn der Lebensmitteldiskonter Hofer startet mit einem eigenen Musik Streaming Dienst. Das ist Ende November die große Überraschung am hart umkämpften Musik Streaming Markt. „Hofer life music by Napster“ heißt der neue Musik Streaming-Dienst von Hofer in Kooperation mit Medion und Napster ganz genau. Ab 5. Dezember können Hofer-Kunden Millionen von Songs, tausende Hörbücher, unzählige Playlists, aktuelle Chart-Hits und viele weitere Highlights genießen. Kostenpunkt: 7,99 Euro pro 30 Tage.

Zu jeder Zeit und für jede Gelegenheit die perfekte Unterhaltung: Neben 40 Millionen Songs bietet Hofer life music by Napster von Musik-Experten zusammengestellte Playlists und mehr als 15.000 Hörbücher und Hörspiele – und zwar ohne Werbeunterbrechungen. Nutzer können eigene Playlists mit ihren Lieblingssongs erstellen sowie Einzeltitel und ganze Alben herunterladen. Die heruntergeladenen Dateien können auch im Online-Modus abgespielt werden, ohne dass das Datenvolumen belastet wird. Der neue Streaming-Dienst kann zuhause am PC oder Mac per Browser sowie mobil auf Smartphones oder Tablets mit den Betriebssystemen iOS, Andriod und Windows 10 genutzt werden. Über die Hofer life music App können Songs, Alben oder Playlists auch für die Offline-Nutzung heruntergeladen werden. So haben Musik-Fans ihre Lieblingssongs immer mit dabei.

Eines der Highlights von Hofer life music ist der „Kids-Mode“. In dem abgesicherten Bereich wird sichergestellt, dass Kindern ausschließlich altersgerechte Musik und Hörbücher zu Ohren kommen. Bei der großen Auswahl an Hörspielen wie Bibi Blockberg, Benjamin Blümchen oder Die drei ??? kommen auch die Kleinen voll auf ihre Kosten.

Nach einer kostenlosen 30-tägigen Testphase ist die App für 7,99 Euro pro 30 Tage erhältlich und monatlich, ganz einfach online kündbar. Eine Registrierung erfolgt bequem über hoferlife.at. Danach haben Kunden mehrere Bezahlmöglichkeiten: Sie können wahlweise in allen Hofer Filialen Guthabenbons für die monatliche Nutzung erwerben oder Paypal, Kreditkarte und SEPA-Lastschrift nutzen.

Hofer life music – Die Anleitung

Hofer life music by Napster 30 Tage gratis testen – so geht’s: