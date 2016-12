Heringsschmaus in Wien 2017. Wie jedes Jahr finden auch in diesem Jahr zahlreiche Angebot zum Heringsschmaus statt. Wir haben die besten Lokale und Restaurants in Wien für Euch. Ob am Stadtrand oder doch im Zentraum. Solltet ihr noch weitere Tipps haben, könnt ihr uns gerne kontaktieren.

Dieses Jahr findet der Aschermittwoch am 1. März 2017 statt. An diesem Tag beginnt in der Kirche die Fastenzeit. Dieser Tag steht voll und ganz im Zeichen des Verzichts auf Fleisch und Alkohol. Daher gibt es zahlreiche Fisch-Angebote. Auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Lokale und Restaurants einen leckeren Heringsschmaus anbieten. Wir haben eine Übersicht der besten Lokale mit einem Heringsschmaus in Wien 2017.

Wunderkammer Drinking & Dining

Das Hotel im Renaissance Wien Hotel bietet auch dieses Jahr einen leckeren Heringsschmaus an. Für 39,50 € können zahlreiche Varianten des Heringsschmaus und von einem großen Fischangebot gekostet werden.

Heringsschmaus am Aschermittwoch

Der Aschermittwoch stellt in der Kirche den großen Beginn der 40-tägigen Fastenzeit darf. Und ist somit auch das Ende der Faschingszeit. Doch woher kommt der Begriff Aschermittwoch? Die Bezeichnung Aschermittwoch kommt von dem Brauch, in der Heiligen Messe dieses Tages die Asche vom Verbrennen der Palmzweige des Vorjahres zu segnen und die Gläubigen mit einem Kreuz aus dieser Asche zu bezeichnen. Der Empfang des Aschenkreuzes gehört zu den heilswirksamen Zeichen, den Sakramentalien. Diese Fastenzeit soll an die 40 Tage erinnern, die Jesus fastend und betend in der Wüste verbrachte, und auf Ostern vorbereiten. Da am Aschermittwoch traditionell auf Fleisch und Alkohol verzichtet wird, jedoch nicht auf Fisch, hat sich dieser Brauch etabliert. So bieten viele Restaurants am Aschermittwoch einen Heringsschmaus an

Aber warum Heringsschmaus?

Das traditionelle Gericht hat auch seinen Sinn. Denn der saure Fisch soll den Körper entschlacken. Er soll somit den optimalen Start in die Fastenzeit einläuten. Zu Bier und Schnaps darf am Aschermittwoch noch einmal gegriffen werden, denn nach altem Aberglauben sorgt Bier für gutes Gedeihen der Gerste, Schnaps vertreibt angeblich die Mücken.