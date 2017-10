Es gibt Neuigkeiten zur Gran Turismo Sport Demo. Denn das neueste Rennspiel aus dem Hause Polyphony Digital und Sony wird eine Demo bekommen. Diese wird in den nächsten erhältlich sein. Das genaue Datum ist dabei vom 9. – 12. Oktober.

In wenigen Wochen erscheint der neueste Teil der Gran Turismo Reihe. Es handelt sich um Gran Turismo Sport. Klarerweise exklusiv für die Playstation 4. Und für alle Fans der Motorsport-Reihe gibt es nun gute Nachrichten. Denn mit der neuen Demo kann man sich für wenige Tage einen guten Einblick in den neuen Titel verschaffen.

Volle 4 Tage Gran Turismo Demo

Am Montag erscheint die Demo zu Gran Turismo Sport. Einen Einblick bekommen Spieler dabei in die verschiedenen Fahrzeuge, Modi und Strecken. Auch wird man in der Demo sowohl die Kampagne als auch der Multiplayer-Modus anspielbar sein. Tuningmöglichkeiten und der Fotomodus sind ebenfalls freigeschalten.

Wie schon üblich bei Demos: Der Spielfortschritt kann dabei mitgenommen werden. Wenn man sich dazu entscheidet das Spiel zu kaufen. Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober. Auch Playstation VR Fans kommen dabei auf ihre Kosten. GT Sport wird in Teilen auch Playstation VR unterstützen.

