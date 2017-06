Eine Playstation 4 passend zum Goldkettchen

Wem Halsketten, Ringe und Grills nicht reichen, der könnte bald einen neuen Weg haben den Protzer raus hängen zu lassen. Laut eines Redditposts, der sehr an Fahrt gewonnen hat, scheint Sony eine Goldene Playstation 4 Slim auf den Markt zu bringen. Das Prunkstück soll schon nächste Woche, noch vor der E3 2017, die am 13. Juni startet, heraus kommen.

Und was erwartet uns auf der E3 sonst noch?

Aber das ist natürlich nur der erste große Kicker, bevor es auf der E3 2017 so richtig los geht. Überraschenderweise sind bisher noch nicht viele Details darüber durchgesickert, was wir alles erwarten können. Was wir schon wissen: Nach einem Jahr Pause und einem schwer gefloppten Film, wird Assassin’s Creed wieder auf die Bühne zurückkehren.