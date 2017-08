Aktuell auf der Suche nach einer Playstation 4? Dann könnte dieses Gewinnspiel interessant für euch sein, denn auf Amazon wird eine weiße streng-limitierte Playstation 4 (PS4) verlost. Die Teilnahme ist einfach und kostenlos.

Sony und Amazon verlosen anlässlich zum 20. Geburtstag der PlayStation eine streng limitierte PlayStation 4 Jubiläums-Edition. Bis Anfang März läuft dieses Gewinnspiel und die Teilnahme dabei ist sehr einfach und kostenlos. Denn alles was ihr dazu machen müsst, ist eure Spielesammlung zu fotografieren. Einfach ein Blatt Papier in die Hände nehmen, auf dem steht „Bitte Amazon, ich will die PS4!“. Der Gamer mit der beeindruckendsten Spielesammlung gewinnt die Playstation 4 (PS4).

Ihr habt also eine tolle Spielesammlung? Dann macht ein Foto davon und mit ein wenig Glück gewinnt ihr eine Playstation 4 (PS4).

Hier geht es zum Gewinnspiel: