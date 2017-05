Den Muttertag schon wieder voll verplant?

Wie sich der Muttertag immer an einen anschleicht. Aber trotzdem darf man ihn nicht vergessen. Auch wenn man seine Mama natürlich jeden Tag in ehren halten sollte, eine kleine Besonderheit für diesen speziellen Tag, ist auch nicht zu unterschätzen. Was aber tun, wenn man total darauf vergessen hat und Tage vorher noch ohne Muttertagsgeschenk dasteht? Keine Panik, wir haben für euch vorgearbeitet und präsentieren euch ein paar geniale Last Minute Muttertagsgeschenk Tipps!

Etwas für die Gesundheit

Etwas für die Gesundheit

Was zeigt eurer Mutter mehr, wie wichtig sie euch ist, als eure Sorge um ihre Gesundheit? Mit wenig Geld und Aufwand könnt ihr so beweisen, dass ihr wollt dass sie euch noch lange erhalten bleibt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem schönen Pflegeset? Auf der Mariahilferstraße gibt es etliche Parfümerien wie zB die Weiss Pafümerie

Etwas zum Relaxen

Etwas zum Relaxen

Ebenfalls wichtig für die Gesundheit ist es ab und an ordentlich zu relaxen. Und wann geht das für die Mama besser als am Muttertag. Wie wäre es zum Beispiel mit einem entspannenden Schaumbad (kriegt man auch in der Drogerie)? Und am besten noch gute Musik dazu. Die könnt ihr natürlich digital zusammenstellen, aber wir wetten fast eure Mama mag's Old School. Warum nicht eine CD brennen? Ein bisschen Retro, aber auch um einiges cooler als eine iTunes Playlist.

Etwas zum Schlemmen

Etwas zum Schlemmen

Der Klassiker und das nicht umsonst. Das Muttertagsfrühstück kennt jeder, aber wieso die Mama nicht auch Mal zum Abendessen ausführen? Da habt ihr dann auch gleich einmal Zeit euch ausgibig über Gott und die Welt zu unterhalten. Und Hand auf's Herz, wer tut das nicht viel zu selten? Falls ihr die Ideen cool findet, aber nicht wisst wohin es gehen könnte, haben wir einige Vorschläge für euch. Wie wäre es zum Beispiel mal mit türkisch oder mexikanisch

Für alle die in der Früh schlafen und am Abend Netflix schauen wollen, haben wir aber noch einen besonders genialen Einfall: Der Muttertagsbrunch. Hier könnt ihr den Bauch so richtig vollschlagen und wir haben einige echt gut Vorschläge für euch. Wo es den besten Muttertagsbrunch findet, wissen wir natürlich auch.

Etwas für die Sparfüchse Keine Zeit und kein Geld? Ein kniffliger Fall, aber auch ihr könnt eurer Mutter immer noch eine Freude machen. Wie wäre es mit einem Tag an dem sie bestimmen darf was Sache ist? Ganz so wie früher. Spaziergang, Hausputz oder die Lieblingsseifenoper anschauen? Ihr macht alles mit! Ein Tag wo ihr endlich mal alles macht, was die Mama möchte, würde ihr sicher gefallen!

Muttertag gut, alles gut!

Mit diesen Muttertagsgeschenk Tipps kann eigentlich nichts mehr Schief gehen. Der Tag ist gerettet und der Haussegen gewährleistet. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag mit der Mama!