Gute Nachrichten für alle FIFA 18 The Journey Fans! Nachdem das neue Feature The Journey in FIFA 17 bei zahlreichen Gamern sehr gut angekommen ist, hat Publisher Electronic Arts nun bestätigt, dass The Journey auch eine Fortsetzung im neuen FIFA 18 finden wird.

Aufgekommen war das Gesprächsthema im Zuge des aktuellen Geschäftsbericht. Dort sprach EA CEO Andrew Willson auch über das konnebde FIFA 18. Demnach sollen laut Willson die Entwickler bemüht seien, mit FIFA 18 den Spielern eine neue und tiefgreifende Erfahrung bieten zu wollen. Klingt gut, aber was bedeutet da? Die Spieler können ein immersives, emotionales und vernetztes FIFA erwarten. Noch mehr Interaktion, noch mehr Abhängigkeit – im positiven Sinn jedoch! Wie jedes Jahr kündigt Publisher Electronic Arts das beste FIFA aller Zeiten veröffentlichen zu wollen.

FIFA 18 erscheint im Herbst 2018 für zahlreiche Konsolen und Handhelds.