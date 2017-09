Das FIFA 18 Demo Datum steht anscheinend fest. Good News für alle FIFA 18 Fans. Denn ein Eintrag, der eigentlich noch nicht veröffentlicht hätte werden sollen, deutet nun auf das Datum der FIFA 18 Demo hin. So soll es am 15. September 2017 soweit sein.

FIFA 18 Demo Datum: 15. September 2017

Diese Termin sollten sich alle FIFA 18 Fans ganz fett im Kalender anstreichen. Am 15. September wird höchstwahrscheinlich die FIFA 18 Demo erscheinen. Hinweise darauf gab es im Xbox Live Store. Dort wurde die FIFA 18 Demo bereits mit diesem Datum angeteasert. Auch gibt es weitere Informationen. So wird die Xbox One Demo von FIFA 18 7,3 GByte groß sein. Mit einer schnellen Internet-Verbindung und hoffentlich stabilel EA-Server wird die Demo also hoffentlich schnell spielbar sein.

FIFA 18 selbst erscheint dann am 29. September 2017 und wir für zahlreiche Konsolen erscheinen. Entwickelt wurde der TItel für Nintendo Switch, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One.

FIFA 18 schon früher zocken?

Du willst FIFA 18 gleich am ersten tag zocken? Oder eventuell sogar noch früher? Dann solltest du FIFA 18 auf alle Fälle bei Amazon vorbestellen. Dort werden die Spiele teilweise früher verschickt.