FIFA 17 Deluxe Edition vorbestellen

Die Herbstzeit ist erwartungsgemäß die Zeit der Fußballgames auf Konsolen. So wird Publisher Electronic Arts auch dieses Jahr wieder FIFA 17 auf den Markt bringen.

Jetzt könnt ihr euch endlich FIFA 17 vorbestellen. Die Vorfreude auf das Fußballgame des Jahres steigt daher immer mehr an. Erstmals wird FIFA 17 die neue Frostbite Engine nutzen. Somit sind nun mitreißende und noch realistischere Fußballerlebnisse möglich. Der neue Story-Modus „The Journey“ versetzt euch in die Rolle des Nachwuchstalents Alex Hunter. In seiner Rolle könnt ihr den Traum vom Leben als Fußballprofi erfüllen.

Aber auch gibt es zahlreiche weitere Features. Neue umfassende Gameplay-Innovationen, die Art und Weise, wie die Spieler auf dem Platz agieren, sich bewegen und in Zweikämpfen verhalten, Standards ausführen und neue Angriffstechniken einsetzen. Ihr habt im neuen FIFA 17 noch mehr Kontrolle über die Spieler am Feld.

