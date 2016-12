Es gibt wieder ein tolles FIFA 17 Bundle Xbox One S Angebot. Kurz vor Weihnachten gibt es für alle FIFA 17 Fans, die noch keine Xbox One daheim stehen haben, ein tolles neues Bundle. Denn es gibt bei Amazon das FIFA17 Bundle Xbox One S und 2 Controller um 249 €. Einfach unschlagbar!

Noch keinen Weihnachtswunsch? Oder du willst dir selbst ein Geschenk machen? Die Weihnachtszeit steht bevor. Und nach den Feiertagen mit der Familie gibt es genügend Zeit zum Zocken. Da braucht man auch eine neue Konsole und da haben wir genau das Richtige für Euch. Denn es gibt für alle FIFA 17 Fans und Xbox One Fans etwas Besonderes. Beim größten Online Shop Amazon gibt es die neue Xbox One S im FIFA 17 Bundle mit zwei Controllern im Angebot. Die Xbox One S ist die kompakteste und fortschrittlichste Xbox, die es je gab. Die 40 Prozent kleinere Konsole verfügt über eine interne Stromversorgung. Sie unterstützt 4K Ultra HD für Blu-ray-Filme. Und es gibt auch Streaming-Inhalte von Partnern wie Netflix und Amazon Video. Dazu sorgt die High Dynamic Range (HDR) Unterstützung zudem für reichere, leuchtendere Farben.

Der Inhalt des FIFA 17 Bundle Xbox One S

Folgendes ist in diesem neuen interessanten Bundle enthalten. Es gibt die Konsole aus dem Hause Microsoft, inklusive zwei Controller, Xbox Live Gold für 14 Tage. Und klarerweise FIFA 17 aus dem Hause Electronic Arts. Hier noch eine bessere Übersicht:

Xbox One S 500GB Special Edition Konsole in Storm Grey

14-tägige Xbox Live-Gold Mitgliedschaft

Xbox Wireless Controller (blau)

Xbox Wireless Controller in Storm Grey (3,5mm Klinkenstecker, Bluetooth, Textured Grip)

FIFA 17 Download-Code, 3 Ultimate Team Legends (Leihspieler)

1 Monat EA Access

4K-HDMI-Kabel

Stromkabel

Jetzt bestellen!

Ihr wollt das Ganze noch vor Weihnachten? Dann solltet Ihr schnell sein! Das FIFA 17 Bundle Xbox One S ist nur begrenzt. Und zu diesem Preis mit diesem Inhalt wahrscheinlich sehr schnell weg. Also schnell sein!

Hier gehts zum Angebot: Jetzt bei Amazon bestellen!