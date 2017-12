Du willst Far Cry 5 vorbestellen? Dann haben wir jetzt alle wichtigen Informationen zum Action-Ego-Shooter aus dem Hause Ubisoft. Denn bereits am 27. März 2018 erscheint der Titel. Wer Far Cry 5 also bereits am ersten Tag zocken möchte oder davor, der sollte sich den Titel auf alle Fälle vorbestellen. Dazu haben wir alle Informationen zusammengesammelt.

Far Cry 5 vorbestellen – Welche Version?

Wie üblich gibt es zahlreiche Version zu größeren Titeln. So auch natürlich bei Far Cry 5. Dabei gibt es die Standard Version, The Father Edition und The Gold Edition. Doch worin besteht der Unterschied? Wir haben uns die drei Versionen genauer angesehen:

Far Cry 5 Standard Version

Hierbei handelt es sich um die klassische Version, nämlich das Spiel Far Cry 5 selbst. Geliefert wird die klassische Verpackung ohne spezielle Add-Ons oder dergleichen. Wer das Ganze bei Amazon vorbestellt, der das Doomsday-Prepper-Paket und das Chaos-Paket gratis dazu.

Far Cry 5 Gold Edition

Wer ein wenig mehr in Far Cry 5 investieren möchte, der ist eventuell mit der Gold Edition gut beraten. Aber was gibt es hier? Neben dem Titel Far Cry 5 gibt es auch weitere Add-Ons. Zwar wird das Spiel auch in einer klassischen Verpackung geliefert, doch Fans erhalten in der Gold Edition von Far Cry 5 den Season-Pass. Mit diesem bekommt man nach dem Release laufend zusätzliche Storys, Inhalte und Ausrüstung kostenlos dazu. Ebenfalls in der Far Cry 5 Gold Edition enthalten ist das Deluxe-Paket. Hier gibt es das Großwildjäger-Paket, Pilotenass-Paket, zusätzliche Outfits, Waffen & Verbrauchsgüter. Spieler, die bei Amazon Far Cry 5 vorbestellen, bekommen auch hier das Doomsday-Prepper-Paket und das Chaos-Paket kostenlos dazu.

Far Cry 5 The Father Edition

Für wahre Far Cry 5 Fans gibt es dann noch die ultimative Fan-Edition und zwar die Father Edition! Hier gibt es jede Menge zahlreiche Highlights. So gibt es das Far Cry 5 Spiel, eine Premium-Sammlerbox mit exklusivem Artwork der Seed-Famili, die exklusive Joseph Seed-Figur, auch “The Father” genannt, mit koloriertem Buntglas (Gesamthöhe: 31,3 cm). Weiters dazu ein exklusives Steelbook, ein beidseitig bedruckter Touristenführer von Hope County, der interessante Orte und Schlüsselpositionen enthält. Und zum Schluß noch der Original-Soundtrack des Spiels.

Wer sich noch keinen Trailer zu Far Cry 5 angesehen hat, dem empfehlen wir den Far Cry 5 Trailer Widerstand. Der Trailer macht richtig Lust auf den Titel. Also diesen Trailer unbedingt ansehen! Ansonsten sind wir schon genau so gespannt auf Far Cry 5, wie die Community!

Far Cry 5 erscheint am 27. März für Xbox One und Playstation 4.