Endlich ist der F1 2017 Release da! F1 2017 ist erschienen. Somit stehen der neuen F1 Saison auf der Playstation 4 (PS4) und der Xbox One nichts mehr im Wege. Mit zahlreichen Erweiterungen und Verbesserungen ist F1 2017 das funktionsreichste Spiel der gesamten, bisher veröffentlichten F1-Spiel, das jemals von Publisher Codemasters entwickelt worden ist.

Extrem erweitere Karriere

Spieler können Geschichte schreiben, wenn sie ihre eigenen Fähigkeiten und ihr Fahrzeug über mehrere Renn-Saisons weiterentwickeln. Erst entscheiden sie sich für einen Fahrer, indem sie einen entsprechenden Avatar aussuchen – inklusive weibliche Fahrerinnen. Anschließend entscheiden sie sich für einen passenden Helm (inklusive Community-Designs), eine Startnummer und anschließend für das Team, für das sie antreten möchten. Das Forschungs- & Entwicklungssystem ist extrem erweitert und bietet 115 Upgrades, mit denen der Spieler seinen Motor und sein Getriebe optimieren kann. Zusätzlich können Ressourcen-Punkte durch die Teilnahme an Übungsprogrammen wie „Kraftstoff-Management“ oder „Fahrzeug-Geschwindigkeit“ verdient werden. Einen zentralen Punkt nehmen auch die klassischen Fahrzeuge in dem erweiterten Karriere-Modus ein, in dem Spieler diese Boliden in speziellen Renn-Events fahren können.

Neuer “Meisterschafts-Modus” und Gameplay-Varianten

Der Meisterschafts-Modus erlaubt den Spielern einzigartige Renn-Events, die auf unterschiedlichen Regelwerken und den Strukturen der offiziellen Meisterschaft basieren, mit modernen und klassischen Fahrzeugen zu erleben. So kann beispielsweise die klassische Straßen-Serie von den Spielern in ikonischen Fahrzeugen auf der Six-Street-Rennstrecke gefahren werden

Neue klassische Fahrzeuge

Folgende klassische Fahrzeuge können im Karriere-Modus, aber auch im Einzel- oder Gruppenrennen gefahren werden.

1995 Ferrari 412 T2

2002 Ferrari F2002

2004 Ferrari F2004

2007 Ferrari F2007

1988 McLaren MP4/4* (in Special Edition enthalten)

1991 McLaren MP4/6

1998 McLaren MP4-13

2008 McLaren MP4 -23

1992 Williams FW14B

1996 Williams FW18

2006 Renault R26

2010 Red Bull Racing RB6

Alternative Streckenführungen

Neben den 20 offiziellen Strecken der FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, sind in F1 2017 erstmals auch vier zusätzliche gekürzte Strecken-Layouts enthalten: Großbritannien, Bahrain, USA und Japan. Zusätzlich können die Spieler die gefürchtete Strecke von Monaco bei Nacht fahren.

Erweiterter Multiplayer

Spieler von F1 2017 können moderne und klassische Fahrzeuge online in einer Gruppe von 20 Spielern, sowohl in privaten als auch öffentlichen Rennen fahren. Zusätzlich bietet das Spiel zwei dedizierte Zuschauer-Posten sowie ein verbessertes Matchmaking-System, neue Online-Stats, ein ausgebautes Leveling-System und all Multiplayer-Renntypen.

Die Erstauflage enthält den 1988 McLaren MP4/4-DLC in der Special Edition. (Solange der Vorrat reicht und Handelsweit) Die Special Edition von F1 2017 kann bei teilnehmenden Händlern erworben werden. Alternativ kann der McLaren MP4/4 zu einem späteren Zeitpunkt erworben werden; alle weiteren elf Klassiker sind in allen Editionen des Spiels enthalten.

F1 2017 Release Trailer

Formel 1 Fans dürfen sich also freuen. Das Spiel ist endlich da! F1 2017 ist für Xbox One und PS4 erschienen und absofort erhältlich.