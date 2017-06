Der erste FIFA 18 Teaser Trailer ist da! Im Herbst ist es endlich wieder soweit. FIFA Fans aufgepasst. Publisher Electronic Arts wird den neuesten FIFA Teil für sämtliche Konsolen auf den Markt bringen. Dazu gibt es nun den ersten interessanten FIFA 18 Teaser Trailer!

Der neue FIFA 18 Teaser Trailer

Im September wird FIFA 18 für Xbox One und Playstation 4 erscheinen. Auch wird es für weitere Konsolen wie die Xbox 360, Playstation 3 oder Nintendo Switch eine Ausgabe geben. Dabei wird es sich jedoch um eine abgespeckte Version handeln. Besitzer der schwächeren Konsolen müssen mit weniger Grafik-Leistung rechnen.

Passend zum Trailer, den ihr am Ende des Artikels findet, gibt es auch eine neue Änderung. Der Cover-Star. Denn niemand geringerer als der portugiesische Superstar Ronaldo wird das neue FIFA 18 Cover zieren.

Superstar Ronaldo im neuen FIFA 18 Teaser Trailer

So erwartet Euch in dem neuen FIFA 18 Teaser Trailer natürlich Videomaterial mit Ronaldo. Wobei es sich hierbei nicht um In-Game Szenen handelt. Diese erwarten wir bei der bevorstehenden E3. Diese startet am 13. Juni in Los Angeles.

FIFA 18 erscheint in diesem Jahr am 29. September 2017 für den PC, sowie die PlayStation 4 und die Xbox One. Käufer der Ronaldo- und Icon-Editionen erhalten FIFA 18 bereits am 26. September.

Hier nun der Trailer: