Dieter Nuhr Fans aufgepasst. Der deutsche Comedian macht mit seiner Tour auch Stopp in Österreich. Dieter Nuhr ist einer der erfolgreichsten Kabarettisten und Comedians im deutschsprachigen Raum. Kaum jemand versteht es dabei so gut wie er, die verschiedensten Themen so gekonnt, am Puls der Zeit und mit feiner Klinge zu beschreiben wie er. Dafür erhielt er 2016 den Deutschen Comedypreis als Bester Comedian. Und jetzt macht er wieder einen Halt in Österreich, man darf sich also freuen.

Jetzt kommt er mit seinem 10. Programm „Nur Nuhr“ nach Österreich, gibt am 30. und 31. Jänner am Kabarettgipfel einen Vorgeschmack auf sein Programm. Wer sich davon ein Bild machen will, kann sich das Programm auf ORF1 ansehen. Ausgestrahlt wird die Aufzeichnung jeweils am 10. und 17. Februar. Und wird auch voraussichtlich in der TVThek verfügbar sein.

Wer sich Dieter Nuhr lieber LIVE ansehen will, hat in mehreren Städten gleich die Möglichkeit dazu. Denn die Tourstopps in Österreich sind in Salzburg, Linz, Graz und Wien. Hier die genauen Termine:

11.05.2017, 20.00 Uhr * Salzburg, Salzburg Arena

12.05.2017, 20.00 Uhr * Linz, Tips Arena

13.05.2017, 20.00 Uhr * Graz, Helmut-List-Halle

11.05.2017, 20.00 Uhr * Wien, Wiener Stadthalle F

Über das Programm von Dieter Nuhr

Nur Nuhr. Selten gab ein Programmtitel so exakt wieder, was es auf der Bühne zu sehen gibt: Keine Pyrotechnik, keine Tänzerinnen, keine billigen Effekte. Ein Mann, ein Mikrofon. Nuhr mit Worten bringt der Meister der entspannten Pointe sein Publikum an die Scherzgrenze und von dort aus in heitere Ekstase. Nuhr beweist, dass Multitasking möglich ist. Dabei wird viel gelacht und gedacht und das gleichzeitig!

Wir sind schon gespannt auf die Tour von Dieter Nuhr. Wer dabei sein will, sollte sich unbedingt heute noch Karten besorgen, denn diese sind erfahrungsgemäß schnell vergriffen.