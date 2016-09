Die nächste Generation der Quiz-Apps!

Wenn ihr keine Lust mehr habt, nur in der virtuellen Welt gegen andere User zu spielen, sondern es einmal von der Couch ins TV schaffen wollt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür gekommen. ServusTV hat vor kurzem die Quiz-App Quizmaster ins Leben gerufen, mit der ihr die Chance habt, euch einen Platz in der TV-Sendung zu sichern.

Mit dem Smartphone live mitspielen

Was müsst ihr tun, um es von der Couch ins TV zu schaffen? Ganz einfach: Zuerst ladet ihr euch die App aufs Smartphone oder iPhone (iOS) herunter und könnt dann schon dabei sein. Jeweils montags bis freitags um 19.35 Uhr startet bei ServusTV die Sendung Quizmaster, bei der ihr über das Smartphone mitmachen könnt.

Der bekannte Moderator Clemens Haipl führt durch die Runden und stellt aus verschiedenen Wissensgebieten kniffelige Fragen an den Quizmaster und seine Herausforderer. Im Spiel 4 gegen 1 kommt garantiert Spannung auf! Pro Runde steigen der Schwierigkeitsgrad und die zu erreichende Gewinnsumme.

Jeden Tag bis zu 5.000 Euro täglich gewinnen

Weiß der Quizmaster die Antwort auf eine Frage nicht, darf der schnellste Konkurrent antworten. Hier kommt ihr ins Spiel! Indem ihr von zuhause über die App live mitspielt, könnt ihr euren Lieblingskandidaten unterstützen. Der Gewinner des Tages erhält bis zu 500 Euro und darf in der nächsten Sendung als Quizmaster wieder in den Ring steigen – so lange bis er geschlagen wird. Mit etwas Glück und viel Wissen räumt er so über mehrere Wochen bis zu 5.000 Euro täglich ab.

Indem ihr mitspielt, habt ihr gleich doppelt die Chance, euer Wissen zu barem Geld zu machen. Zum einen verlost ServusTV unter allen App-Spielern den App-Jackpot. Schon alleine dafür lohnt es sich, mitzumachen!

Vom Handy direkt ins TV-Studio

Es gibt aber außerdem noch die Möglichkeit, sich durch seine Antworten für einen Platz im Studio zu qualifizieren. Dann geht`s richtig los! Als Herausforderer tretet ihr gegen den Quizmaster an und könnt ihn durch euer Wissen vom Thron stoßen. Nun ist es für euch möglich montags bis freitags bis zu 5.000 Euro täglich zu verdienen.

Um dabei zu sein, müsst ihr einfach die App bei ServusTV herunterladen und mitspielen. Die Teilnahme ist über den „Live“-Modus möglich. So bietet sich euch eine neue Art des Spielens! Ihr seid live mit dabei, vergrößert euer Wissen, könnt beim Spielen gewinnen und es sogar bis ins TV-Studio schaffen. Mit etwas Glück ist schon bald einer von euch vor Ort im Quizmaster-Studio und räumt jeden Tag mehrere tausend Euro ab.

Lasst euch die Chance nicht entgehen und ladet euch jetzt die App herunter!

(Advertorial)