Es ist offenkundig, dass die Casinos sehr populär heutzutage sind. Man hat eine perfekte Möglichkeit, sich nach einem schweren Arbeitstag sehr gut entspannen und dabei noch Geld kriegen. Sogar Filmemacher aus Hollywood haben das große Interesse an Casinos bemerkt und verschiedene Filme produziert. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die besten Casinofilme vor.

Casino Royale

Die Handlung des Films dreht sich um Pokerturnier in Montenegro. Der Antagonist Le Chiffre will das Geld gewinnen, weil er es einem Terroristen schuldet. Dieses Pokerturnier ist sehr spannend inszeniert und ist für die Story sehr bedeutsam. Es lohnt sich zu sagen, dass die Szene noch den Spaß am Casino zocken weckt.

Oceans 11

Dieser berühmte Film wurde im Jahr 1960 veröffentlicht, aber wirklich berühmt wurde er jedoch erst durch die bekannten Darstellt in der Neuauflage von 2001, in der unter anderem George Clooney, Julia Roberts und Brad Pitt zu sehen waren. Die Rede geht es darum, wie eines der großen Casinos in Las Vegas von einer Diebesbande ausgeraubt wird, die dabei den größten Coup ihres Lebens landet.

Hangover

Falls Sie die lustigen Filme mögen, dann ist „Hangover“ genau das, was Sie brauchen. Die jungen Männer, die zu einem Junggesellenabschied nach Las Vegas aufbrechen, hatten ein unvergessliches Abenteuer. Die wilden Partys mit Drogen, Strippern, Alkohol, Glücksspiele mit Gesichtstattoos und schneller Hochzeit sind nur einige Dinge, die Sie in dieser Komödie sehen werden.

21

Der Titel des Films bezieht sich auf das französische Kartenspiel Vingt et un (französisch für „Einundzwanzig“), wovon das Spiel Blackjack abgeleitet ist. Das ist eine reale Geschichte von sechs Studenten, die in Las Vegas Casinos Millionen US Dollars erspielten. Im Film werden zwei mathematische Strategien, vor allem aus den Bereichen der Wahrscheinlichkeit und Statistik, dargestellt, um in Glücksspielen die Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen. In den Hauptrollen sind Kevin Spasey, Jim Sturgess, Kate Bosworth Casinos und Glücksspiele sind eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für Drehbuchautoren und Regisseure. Mit jährlich neu erscheinenden Titeln können die Casinofans also sicher sein, dass sie auch in den Kinos nicht auf die gehörige Portion „Gambling-Spirit“ verzichten.

Casino

Das ist ein klassischer Casino-Film, in dem es um Verbrecher und Casinos geht, die in der abwechslungsreichen Geschichte von Las Vegas beide eine große Rolle gespielt haben. Dieser Film wirft einen Blick auf die Rolle der Mafia bei der Entwicklung des mittlerweile legalen Glücksspiels. Außerdem werden die Schwächen des menschlichen Charakters gezeigt, wenn dieser sich von der Gier überwältigen lässt. Es ist einer der besten Filme von Martin Scorsese, in dem unter anderem Sharon Stone, Robert DeNiro und Joe Pesci zu sehen sind.

Fazit

Also, falls Sie sich richtig ausruhen möchten und zu Hause einen schönen Abend verbringen, dann diese Liste von den besten Casino-Filmen wird Ihnen dabei helfen. Genießen Sie die Zeit!