Passende Xbox One S Angebote gesucht? Vor Weihnachten suchen natürlich alle nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Und bei Amazon gibt es wieder neue tolle Xbox One S Angebote. Wer also nicht unbedingt die neueste Xbox Generation benötigt und keine Playstation 4 kaufen will, der sollte sich die Xbox One S von Microsoft ansehen. Denn diese ist aufgrund der neuen Xbox One X deutlich billiger geworden. Bei Amazon gibt es jetzt tolle Angebote.

Xbox One S Angebote in der Übersicht

Lohnt sich die Xbox One S denn überhaupt noch? Es gibt ja schon die neue Xbox Generation. Gerade wenn man nicht zu den Early Adoptern gehört, zahlt sich ein Vergleich auf alle Fälle aus. Denn die Xbox One S ist deutlich günstiger und bietet noch ein tolles Spiele-Angebot an. Und da gibt es aktuell gerade tolle Angebote bei Amazon. Ob die Xbox One S 1TB Konsole mit Assassin‘s Creed Origins, Minecraft oder Forza Horizon 3. Für jeden Spielegeschmack sollte bei den aktuellen Xbox One S Angebote.

Xbox One S 1TB Konsole - Assassin‘s Creed Origins Bonus Bundle inkl. Tom Clancy‘s Rainbow Six: Siege Spiele-Download Bundle beinhaltet: Xbox One S 1TB Konsole & 14-tägige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Xbox Wireless Controller (Textured Grip, Bluetooth, 3,5mm-Klinkenstecker), 4K-HDMI- Kabel & Stromkabel, Assassin's Creed Origins und Tom Clancy's Rainbow Six: Siege Spiele-Download, 1 Monat Xbox Game Pass

Entdecken Sie verlorene Gräber, enthüllen Sie die Geheimnisse der Pyramiden und kämpfen Sie in diesem gigantischen und unvorhersehbaren Land. Erleben Sie einen neuen Weg zu kämpfen, indem Sie epische Feinde entwaffnen

High Dynamic Range (HDR) - Erleben Sie kräftigere, leuchtendere Farben in Spielen und Videos

Streamen und Anschauen von Videos in atemberaubender 4K-Ultra HD Qualität dank 4K-Blu-ray Laufwerk / 4K Video-Streaming

Xbox One S 1TB Konsole + Forza Horizon 3 + Hot Wheels DLC Xbox One S 1TB Konsole & 14-tägige Xbox Live Gold- Mitgliedschaft, Xbox Wireless Controller (Textured Grip, Bluetooth, 3,5mm-Klinkenstecker), 4K-HDMI-Kabel & Stromkabel Forza Horizon 3 Spiele-Download für Xbox One und Windows 10 PC

Die Erweiterung "Hot Wheels" für Forza Horizon 3 beflügelt die Fantasien aller Hot-Wheels-Fans mit Loopings, Korkenziehern, Boost-Feldern, Steilkurven, Halfpipes und wilden Sprüngen.

Xbox Play Anywhere Spiel, d.h. es kann auf Xbox One und Windows 10 PC gespielt werden

