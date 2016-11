Das Smartphone ist immer dabei, die Konsolen stehen ebenfalls daheim, doch in der Freizeit zocken immer mehr Österreicher auch online in einem Casino. Es gibt einige wichtige Dinge, auf die man vor der Registrierung achten sollte. Wenn man dies beachtet, dann macht Casino Gaming Spaß.

Jeder hat schonmal gepokert, Roulette gespielt oder Würfelspiele gezockt. All das ist sowohl im Freundeskreis möglich, aber auch online. Doch es gibt sehr viele Anbieter im Bereich des Online Casinos, daher ist es für den normalen Pokerfreund schwer den richtigen Anbieter zu finden. Daher stellt sich natürlich die Frage, welches Online Casino gewählt werden sollte und warum man das Online Casinos eigentlich dem Gang ins herrkömmliche Casino bevorzugen sollte? Online gibt es natürlich zahlreiche Vorteile und zwar kann man von daheim zocken und man muss sich an keine Öffnungszeiten halten. Man kann alle Spiele testen und sich Anleitungen einfach im Internet durchlesen. Bei den Slotautomaten gibt es ebenfalls eine große Auswahl und auch kann man online mehrere Spiele gleichzeitig zocken oder schnell wechseln, was im Casino selbst nicht möglich ist.

Die ersten Schritte im Online Casino sind ganz schnell und einfach getroffen: Hat man sich dann für ein Casino entschieden und sich erfolgreich angemeldet, kann man sein Spielerkonto ganz bequem einloggen und schon geht es los. Dann heißt es Lets play!

Wer sich noch heute oder morgen dazu entschließt, sein Glück auch einmal online im Internet versuchen zu wollen, sollte sich ausreichend Zeit nehmen, am besten an einem ruhigen Abend oder am Wochenende. Dann muss man sich genügend Zeit nehmen um ein seriöses und seinen Ansprüchen entsprechendes Casino zu finden. Und hier gilt es vorallem vergleichen, vergleichen und nochmals vergleichen. Die wichtigsten Faktoren sind vorallem die Minimal- und Maximaleinsätze bei den unterschiedlichsten Spielen, die Höhe des Willkommensbonus und die unterschiedlichsten Bonusbedingungen, sowie die verfügbare Spiele, Einzahl- und Auszahlungsoptionen sowie – prozeduren sowie optischer Eindruck des Casinos. Es gibt im Internet eine sehr große Auswahl an Online Casinos am Markt, ob nun österreichische, deutsche oder Casinos in den USA. Dies macht den Vergleich oft sehr schwer und führt dazu, dass sich Nutzer impulsiv für ein Casino entscheiden und anmelden. Daher gilt es hier wirklich, sich viel Zeit zu nehmen und den richtigen Anbieter zu finden.

Daher sollten sich alle Pokerspieler folgende Fragen stellen, bevor man sich bei einem neuen Anbieter anmeldet:

Was will ich spielen? Welche Spiele hat der Anbieter? Wieviele Mitspieler sind bei meinen Lieblingsspielen immer dabei?

Welchen Bonus gibt es, wenn ich mich anmelde? Wie hoch ist der Bonus? Bekomme ich den Bonus sofort?

Welches Casino wirkt seriös und weist auf seiner Website auf Lizenzen etc. hin? Gibt es ein Impressum?

Welche Ein- und Auszahlungen sind für mich praktisch und welche kommen nicht in Frage?

Wie ist der Kundensupport? Antwortet dieser schnell? Wer bietet einen guten Kundenservice sowie Kundenberatung?

Diese Fragen sollte man sich auf alle Fälle genau überlegen und die unterschiedlichen Anbieter danach analysieren. Dann sollte dem richtigen Anbieter nichts mehr im Wegen stehen und dann steht auch dem Spaß mit dem Zocken nichts mehr im Wege. Wir wünschen viel Spaß beim Gamen!