Der beste Muttertagsbrunch 2017 in Wien? Die Suche nach einem gutem Restaurant ist immer eine Herausforderung! Die eigene Mutter ist die Person, die für Ihre Kinder das ganze Jahr da ist. Egal ob als unterstützende Person, als Berater oder Helfer, man kann sich immer auf sie verlassen. Aus diesem Grund wurde der Muttertag erfunden, um einen festen Tag im Jahr zu haben, seiner Mutter einmal richtig für all die Dinge zu danken, die sich täglich für einen tut. Und das gilt es zu feiern! Wie? Wahrscheinlich am Besten mit einem leckeren Essen in Wien. Und da bietet sich ein köstlicher Brunch an, denn wie jedes Jahr ist der Muttertag auch im Jahr 2017 an einem Sonntag, nämlich in diesem Jahr am 14.05.2017 statt. Der zweiten Sonntag im Monat Mai ist seit Jahren ein fixer Bestandteil im Kalender sämtlicher Söhne und Töchter.

Einige Zeit davor fragen sich schon viele Kinder, wie sie denn Ihre Mutter am Muttertag gebührend feiern. Manche Leute führen Ihre Mutter zum Essen aus, andere wiederum versuchen, eine möglichst lange und schöne Zeit mit ihr zu verbringen. Eine weitere Möglichkeit, die gerade in Wien sehr populär ist, ist der Muttertagsbrunch.

Und da gibt es auch in diesem Jahr zahlreiche Brunches, die wir euch sehr gerne empfehlen können!

Muttertagsbrunch 2017 in Wien

Muttertagsbrunch „Rocking for Moms!“ im Renaissance Wien Hotel

Im Renaissance Wien Hotel gibt es einen leckeren Brunch zum Muttertag, der im Rahmen des bereits bekannten Wunderbrunch stattfindet. Für unschlagbare 39,50 € gibt es ein köstliches Buffet, einen Welcome Cocktail und eine tolle Atmosphäre, die für den Muttertag perfekt ist. Eine Reservierung wird empfohlen, da der Muttertagsbrunch im letzten Jahr bereits sehr schnell ausreserviert war.Renaissance Wien Hotel

Linke Wienzeile / Ullmannstraße 71

1150 Wien

Aber auch abseits der ganzen Muttertagsangebote zum Essen in Wien gibt es ein zahlreiches Angebot. Denn die Stadt Wien lädt förmlich dazu ein, solch einen Brunch am Muttertag 2017 zu machen. Nicht nur, dass es eine Vielzahl an Lokalen und Einrichtungen gibt für den Muttertagsbrunch Wien, sondern die Stadt hat auch noch eine Menge andere Sachen zu bieten und zählt nicht ohne Grund zu einer der schönsten und beliebtesten Städte Europas. Ein Muttertagsbrunch Wien bietet sich deshalb so an, weil man hier den Muttertagsbrunch 2017 mit einer Städtetour verbinden kann. Wer also am Muttertag in Wien verweilt, sollte sich auch die Stadt ansehen!

Nun stellen sich sicher viele die Frage, wie denn ein Muttertagsbrunch 2017 so aussehen könnten, ob man diesen zu Hause macht oder in eines der vielen schönen Lokale in Wien geht. Egal für was man sich entscheidet, das Wichtigste dabei am Muttertagsbrunch Wien ist definitiv die Zeit mit der eigenen Mutter. Sie soll sich wohl fühlen, mit allen ihren Kindern einen schönen Tag verbringen beim Muttertagsbrunch 2017 und merken, dass man das alles nur für sie macht.

Der Muttertag 2017 lässt sich beispielsweise so gestalten: In der Früh steht man auf und beglückwünscht seine Mutter in der Früh. Wenn es dann Mittag wird, geht man langsam zum Muttertagsbrunch Wien. Nach dem Muttertagsbrunch 2017 geht es dann weiter in die Stadt und verlebt dort einen schönen Tag am Muttertag 2017.

Habt ihr weitere Tipps für den perfekten Muttertagsbrunch 2017 in Wien? Dann her damit!