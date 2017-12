Nicht nur in Österreich sind Sportwetten so beliebt wie nie zuvor. Social Media, Podcasts und eine Schar an Sportseiten beliefern uns rund um die Uhr mit Daten, Analysen und Prognosen. Streaming Dienste bieten zudem die Chance viele Events live zu verfolgen. Der durchschnittliche Fan war noch nie so wohlinformiert und im Bilde über viele Aspekte einer Sportart. Was sind die Heim- und Auswärtsstatistiken zweier Fußballclubs? Welche Spieler machten im Training einen guten Eindruck, wer wirkte unmotiviert? All das und vieles mehr sind längst keine Geheimnisse mehr. Jeder kann sich vor einem Spiel oder Rennen über alles bestens informieren und dieses Wissen bei Sportwetten einsetzen. Das ist sicherlich ein wesentlicher Faktor der steigenden Wettabschlüsse. Ein weiterer ist das große Angebot verschiedener Anbieter. Der Markt ist überflutet mit Sportwettenseiten bei denen es überall besondere Aktionen und Bonusangebote gibt. Dabei kann schnell der Überblick flöten gehen und das Wesentliche aus den Augen verloren werden.

Sicherheit und Zuverlässigkeit sind das A und O

Viele Sportwettenanbieter verfügen über eine Glücksspiellizenz aus Malta, wofür es gute Gründe gibt. Sobald ein Anbieter über eine Lizenz eines EU Mitgliedsstaates verfügt, darf er sein Angebot im Internet in allen weiteren EU-Mitgliedsstaaten anbieten. Die Anzahl an verfügbaren Sportwettenseiten in Österreich ist daher sehr groß und vielseitig. Die meisten Tipper beschränken sich bei der Auswahl des richtigen Anbieters auf Quoten, Angebotsvielfalt und Willkommensangebot für neue Spieler. Natürlich sind dies alles wichtige Faktoren auf der Suche nach dem besten Sportwettenangebot. Am wichtigsten ist es jedoch das eine Seite mit persönlichen Informationen sorgfältig umgeht, Geldtransaktionen 100% sicher sind und zuverlässig abgewickelt werden. Darüber hinaus muss ein Kundendienst den Wünschen und Problemen der Spieler gegenüber aufgeschlossen sein. Zudem sollten alle Mitarbeiter ausreichend geschult sein um Probleme wie Spielsucht frühzeitig zu erkennen und Spielern, wenn nötig, Hilfestellung anbieten.

Woran erkenne ich einen sicheren und seriösen Anbieter?

Bonusaktionen, Quoten und Vielfalt des Angebotes können bei einer kurzen Recherche schnell ermittelt werden. Die Qualität eines Kundendienstes oder verantwortungsvolles Verhalten auszumachen, ist dabei um einiges schwieriger. Meistens ist es bereits zu spät, wenn Tipper diesbezüglichen mit Problemen konfrontiert werden.

Ein seriöser Sportwettenanbieter sollte Informationen über Lizenzen und Verantwortungsbewusstes Spielen vor seinen Kunden nicht verbergen, sondern durchgehend auf der Seite zur Verfügung stellen. Ein gelungenes Beispiel dafür findet sich beim Sportwettenangebot von Mr Green. Am unteren Rand jeder Seite sind unter anderem Angaben über die Lizenz der maltesischen Glücksspielaufsicht zu finden.

Neben den Lizenzangaben befindet sich ein Link zum sogenannten Green Gaming. Es befasst sich mit dem Spielerschutz der Seite. Dort wird professionelle Hilfe für Betroffene oder Freunde von Betroffenen angeboten und über Risiken der Glücksspielsucht aufgeklärt. Green Gaming ermöglicht es Tippern und Spielern im Online-Casino von Mr Green Limits für Einzahlungen, Einsatzlimits und Verlustlimits festzulegen.

Zudem gibt es ein spezielles Softwareprogramm, dass auffälliges Spielverhalten erkennt und Mitarbeiter darüber in Kenntnis setzt. Das soll es ermöglichen Glücksspielsucht im frühen Stadium zu erkennen und nötige Gegenmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten. Hoffentlich werden Sie mit diesem Problem nie konfrontiert werden. Doch in jedem Fall ist es ein großer Pluspunkt, wenn ein Anbieter mit Suchtverhalten seriös umgeht und nicht tatenlos zuschaut.

Faire Quoten und Angebotsvielfalt

Wie bereits erwähnt sollten andere Aspekte, die bei den meisten Tippern ohnehin im Vordergrund bei der Wahl des Sportwettenanbieter stehen, natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Haben Sie sich über die Seriosität einer Seite in Kenntnis gesetzt, müssen Sie sich einen Überblick über deren Angebote verschaffen. Wie groß ist die Vielfalt an Sportarten und Wettmärkten? Sind die Quoten fair?

Die Mr Green Sportwetten sind unterteilt in viele verschiedenen Sportarten und Ligen. König Fußball regiert auch bei diesem Anbieter das Angebot. Im beliebtesten Sport der Welt gibt es mit Abstand die meisten Wettangebote. Doch auch Tennis, Eishockey, Wintersport und Formel 1, alles populäre Sportarten unter Tippern aus Österreich, werden vom Gentleman mit Hut bestens abgedeckt.

Neben Wetten auf den Sieger eines Spiels oder eines Wettbewerbs gibt es zahlreiche weitere Wettmärkte. Asiatisches Handicap, Spread- Wetten, Flexible Wetten und System Wetten sind nur ein kleiner Teil davon. Wer mit diesen Begriffen nichts anfangen kann, der kann sich direkt auf der Seite in die Materie einlesen. Es gibt einen ausführlichen Guide zu allen Sportwetten und vielen Sportarten. Darin enthalten sind auch viele Tipps für erfolgreiche Tipper – beispielsweise ein solides Bankrollmanagement und das Erkennen von Wetten mit gutem Value.