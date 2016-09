Serienjunkies aufgepasst! Bei Amazon gibt es noch diese Woche eine sehr interessante Aktion. So könnt ihr die komplette Staffel Eurer Lieblingsserie um 50 % günstiger kaufen. Ob Game of Thrones, The Big Bang Theory, Outlanders oder Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.

Ihr könnt euch wieder Nachschhub besorgen und eure Lieblingsserie aktuell bei Amazon um 50% günstiger kaufen. Denn aktuell und nur noch diese Woche läuft die 50Staffel Rabattcode-Aktion, bei der ihr eine komplette Staffel eurer Lieblingsserie um die Hälfte günstiger kaufen könnt. Das Ganze funktioniert einwandfrei und ist auch sehr einfach.

Um den Aktions-Code einzulösen, sucht euch unter folgendem Link einfach eure Lieblingsserie aus, die bei Amazon Video verfügbar ist. Auf der Detailseite der Staffel wählt ihr dann unter „Kauf- und Leihoptionen“ den Link „Geschenkgutschein oder Promotioncode einlösen“ aus und gebt den Aktionscode 50STAFFEL ein. Achtung, der Code ist nur einmal einlösbar. Auch muss man eine komplette Staffel kaufen und nicht eine einzelne Folge.

Hier ein Auszug aus den möglichen Serien (aufgrund der umfangreichen Liste ist dies nur ein Auszug):

Game of Thrones

The Big Bang Theory

The 100

Outlander

Lucifer

und viele mehr ( Hier die komplette Liste

Also wenn ihr Lust auf Seriennachschub habt, dann solltet ihr diese Aktion von Amazon auf alle Fälle nutzen! Hier gehts zur Aktionsseite: