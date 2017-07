Morgen ist es soweit! Der Amazon Prime Day geht über die Bühne. Und es gibt tolle Angebote. Wie zum Beispiel das Playstation VR Angebot von Amazon. Das Playstation VR Angebot ist das Tor in eine andere Welt. Für alle Gaming Freak ein Muss! Durch das gestochen scharfe HD- Bild der darin enthaltenen Brille hat der Spieler das Gefühl vollkommener Präsenz im Spiel. Der Surround Sound bietet die Möglichkeit nicht nur jedes Geräusch zu hören, sondern darüberhinaus es auch genaustens zu orten. Durch dieses Zusammenspiel schafft das Playstation VR System ein unvergleichbar realitätsnahes Spielerlebniss. Kompatibel ist es mit einer Vielzahl aller PS4 Spiele, zum Beispiel mit den Klassikern Resident Evil 7 Biohazard, Gran Turismo Sport oder Until Dawn- Rush of Blood. Nutzen Sie das Playstation VR Angebot und machen Sie eine Erfahrung, die nie vergessen werden zu einem Preis, für den ein solches Erlebniss sonst nicht erhältlich ist.

Playstation VR Angebot

Aber es heißt schnell sein, denn die Angebote beim Amazon Prime Day sind immer sehr schnell vergriffen. Wer sich also das Playstation VR Angebot sichern möchte, sollte schnell jetzt!

Jetzt zum Angebot

Der Deal wird ab 18:00 Uhr verfügbar sein. Klickt auf den Link, speichert euch diesen und schaut um 18:00 Uhr wieder vorbei!