Das offizielle Bravo Team VR PS4 Erscheinungsdatum steht fest. Nachdem der Titel leider im November verschoben werden musste, wurde damals auch gleich der neue Termin festgelegt. Bravo Team VR erscheint demnach voraussichtlich am 6. März 2018 für die Playstation 4 in den USA. In Europa sind wir meistens einen Tag später dran. Daher werden wir den Titel wahrscheinlich erst 7. März in Europa in den Genuß von Bravo Team VR.

Bleibt das Bravo Team VR PS4 Erscheinungsdatum?

Wie bereits erwähnt wurde der Titel ja bereits verschoben. Wir hoffen, dass es auch bei dem Releasetermin bleibt. Doch was erawrtet uns bei Bravo Team VR? Hier ein Auszug aus der offiziellen Spielbeschreibung: „Erlebe die Hitze des Gefechts in einer adrenalingeladenen Reise mit erbitterten Kämpfen und taktischem Teamwork. Verschwende keine Kugel und erledige den Feind mit dem PlayStation VR Ziel-Controller mit tödlicher Präzision. Begib dich in ein städtisches Kriegsgebiet. Erlebe jede Explosion in erbitterten Guerilla-Gefechten hinter den feindlichen Linien. Erlebe das Kampfgefühl. Plane strategische Manöver als Einheit, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Reiß den Sieg an dich, indem du deine Taktiken anpasst. Jede Waffe bietet neue Möglichkeiten für den Kampf!“

Jetzt Bravo Team VR vorbestellen

Trailer zu Bravo Team VR

Einen noch besseren Einblick in das Spiel erhält man mit dem aktuellen Trailer zu Bravo Team VR. Hier der Trailer! Unbedingt ansehen!

Bravo Team HR erscheint exklusiv für die Playstation 4 (PS4) und ist ab dem 7. März 2018 verfügbar.