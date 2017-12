Jetzt gibt es Informationen zur Far Cry 5 Spieldauer. Denn wie Ubisoft in einem Interview bestätigte, wird die Spielzeit von Far Cry 5 etwa so lange sein, wie in den vorherigen Teilen von Far Cry.

Die Far Cry 5 Spieldauer

Die Kollegen von Gamingbolt haben die Chance ergriffen. In einem Interview mit mit Ubisofts Drew Holmes sprachen sie über Far Cry 5. Und hier kam auch die Spieldauer zur Rede. Wie dann der Lead Writer bestätigt, wird die Kampagne ungefähr gleich lang dauern wie in den Teilen zuvor. Eine genaue Angabe machte er nicht, aber der Hinweis auf die ungefähr gleiche Spielzeit reicht ja bereits.

Der Open-World-Shooter Far Cry 4 hatte eine Spielzeit zwischen 15 und 60 Stunden. Je nachdem wie intensiv man sich mit der Story und den Nebensquests beschäftigt. Somit kann man sich wohl auf die selbe Spielzeit in Far Cry 5 einstellen.

