Beyond Good & Evil 2: Erscheint der Titel auch für die kommenden Nintendo Switch? Auf welchen Plattformen das neue Beyond Good & Evil 2 erscheinen wird, war bislang noch nicht fixiert worden. Nun gibt es für alle Fans der bekannten Spielereihe, die auch eine Nintendo Switch besitzen, gute Nachrichten. Denn Ubisoft Spanien hat hier nun den Titel für die Nintendo Switch bestätigt.

Wie bereits über das „Space Monkey Program“ zum Spiel war ja bereits bekannt geworden, wird Beyond Good & Evil 2 wahrscheinlich für PC, Playstation 4 (PS4) und Xbox One erscheinen. Viele Gamer fragten sich, ob die Version auch für eine Konsole von Nintendo erscheinen wird.

Schenkt man einem Tweet von Ubisoft Spanien jetzt Glauben, dann wird Beyond Good & Evil 2 auch für die Switch zu haben sein. In diesem Tweet wurden der PC, Xbox One, Playstation 4 und die Nintendo Switch erwähnt. Die weniger gute Nachricht: Der Tweet wurde mittlerweile wieder entfernt. Ein Fehler? Oder doch verfrühte Nachrichten? Wir werden euch auf alle Fälle in der Thematik Beyond Good & Evil 2 Release Nintendo Switch auf dem Laufenden halten.