Ubisoft stellt das neue Assassins Creed Origins vor. Nach mehr als vier Jahren Entwicklung hat der französische Spielehersteller Ubisoft nun endlich den neuesten Teil auf der diesjährigen E3 2017 vorgestellt. Am 27. Oktober erscheint der Titel. Für Xbox One und Playstation 4 (PS4).

Assassins Creed Origins geht nach Ägypten

Assassins Creed startet wieder von vorne. Wie Ubisoft bekannt gab, arbeitet man bereits seit vier Jahren an dem Neustart der bekannten Spieleserie. Aber wo startet das Spiel inhaltlich? Es geht nach Ägypten. Dort schlüpft der Spieler in die Rolle von Bayek. Der ist ein sogenannter Hüter Ägyptens. Und dessen persönliche Geschichte wird zur Gründung der Assassinen-Bruderschaft führen. Zusätzlich dazu erwarten den Spieler interessante Highlights. Eine lebendige und systemische offene Welt. Diese wird voller Geheimnisse, vergessener Mythen und vielem mehr sein

Neben dem thematischen Neustart, bewegt sich auch spielerisch einiges. Denn Assassins Creed Origins wird einige Action-RPG-Elemente enthalten. So kann man seinen Charakter hochleveln und Fähigkeiten auswählen können, um ihren Assassinen individuell zu gestalten. Auch gibt es ein erneuertes Kampfsystem. Eine umgestaltete Erzählstruktur ermögliche es den Spielern, die Aufgaben frei zu wählen. Das Tempo kann dabei selbst bestimmt werden. Man darf auf alle Fälle schon gespannt sein!

Assassins Creed Origins erscheint am 27. Oktober für Xbox One und Playstation 4. Auf der Suche nach weiteren E3 2017 Trailer? Wir haben hier eine kurze Übersicht der besten Trailer der E3 in diesem Jahr.