Assassins Creed Origins Release ist endlich da! Morgen erscheint der Titel und der französische Publisher Ubisoft veröffentlichte heute ein umfangreiches Release-Special zu Assassin’s Creed Origins. Bis zum Release am morgigen Freitag, den 27. Oktober, bietet dieses Video einen detaillierten Eindruck in die lebendige Welt des alten Ägypten, liefert interessante Einblicke in den Entstehungs- und Entwicklungsprozess des Spiels und stellt die wichtigsten Gameplay-Inhalte dar. Das Video könnt ihr euch am Ende des Artikels ansehen. Insgesamt warten hier 15 Minuten spannende Szenen. Die ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen solltet.

Assassins Creed Origins Release – Was uns erwartet

Assassin’s Creed Origins liefert eine brandneue Vision für die Assassin’s Creed Marke. Sie beinhaltet Action-RPG-Elemente, wodurch Spieler aufsteigen, plündern und Fähigkeiten auswählen können, um ihren Assassinen individuell zu gestalten. Das Spiel bietet ein komplett erneuertes Kampfsystem, das es Spielern ermöglicht, mehrere Gegner gleichzeitig anzugreifen oder sich gegen sie zu verteidigen. Zudem seltene Waffen aufgerüstet werden. Wozu? Um es letztendlich mit einzigartigen und mächtigen Bossen aufzunehmen. Eine umgestaltete Erzählstruktur ermöglicht es den Spielern, ihre Aufgaben völlig frei zu wählen und in ihrem eigenen Tempo zu meistern. Jede dieser Aufgaben erzählt eine packende und emotionale Geschichte voller abwechslungsreicher Charaktere und bedeutungsvoller Ziele. Während die Spieler ein riesiges, unvorhersehbares Land von Wüsten bis zu üppigen Oasen und vom Mittelmeer bis zu den Gräbern von Gizeh erkunden, müssen sie gegen gefährliche Fraktionen und wilde Bestien kämpfen. Auch ist die Assassins Creed Origins Spieldauer interessant, die wir ebenfalls für euch recherchiert haben.

Das ist der neue Assassins Creed Origins Trailer

Assassin’s Creed Origins erscheint weltweit am 27. Oktober 2017 für die Xbox-One-Produktfamilie von Microsoft inklusive Xbox One X, sobald diese am 7. November 2017 veröffentlicht wird, für das PlayStation 4 Pro, für PlayStation 4 und Windows PC.