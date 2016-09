Jetzt Amazon Echo vorbestellen: Endlich erreicht die nächste Generation auch unsere heimischen Wohnzimmer. Denn wie Amazon nun auf der eigenen Website mitteilt, kann am ab kommenden Herbst Amazon Echo auch in Österreich und Deutschland bestellen. Sichere dir jetzt deine Vorbestellung. Sei einer der ersten, die Amazon Echo im eigenen Wohnzimmer stehen haben wird.

In den USA ist Amazon Echo bereits ein voller Erfolg. Nun will Amazon den nächsten Schritt setzen und die heimischen Wohnzimmer in Deutschland und Österreich erobern. Bei Amazon Echo handelt es sich um eine faszinierende Kombination aus einem vernetzten Bluetooth-Lautsprecher inklusive integrierter Mikrofone und einer intelligenten Sprachsteuerung. Getauft wurde diese auf den Namen Alexa. Wenig überraschend die ähnlichen Funktionen zu den Konkurrenten von Google, Microsoft oder Apple, die ebenfalls mit Google Now, Cortana oder Siri präsent sind.

Die nächste Generation des Wohnzimmers?

Doch wo liegt der große Unterschied? In den USA ist Amazon Echo mit Alexa bereits ein Riesenerfolg. Wie es scheint hat Amazon in diesem Fall alles richtig gemacht und wird den Kampf um das Wohnzimmer gewinnen, da man bereits mit Amazon Prime einen wichtigen Grundstein legen konnte. Mit Amazon Echo habt ihr also die Möglichkeit mittels Sprachbefehl eure Lieblingslieder oder Filme zu starten, das Wetter abzurufen, Wikipedia Artikel vorlesen zu lassen und vieles mehr. Als ob das noch nicht genug wäre, wer sein Wohnzimmer als smartes Wohnzimmer bezeichnen kann, darf sich noch mehr freuen. Mit Alexa könnt ihr die Temperatur undLicht in euren eigenen vier Wänden steuern. Das alles nur mit eurer Stimme.

Hier noch die Featuresliste von Amazon:

Spielt all Ihre Musik von Prime Music, Spotify, TuneIn und vielen weiteren ab – allein mithilfe Ihrer Stimme

Erfüllt den Raum mit einem 360° omnidirektionalen Klang

Kann allein mit Ihrer Stimme gesteuert werden

Hört Sie dank der Fernfeld-Spracherkennung auch von der anderen Seite des Raumes, sogar in lauter Umgebung oder wenn Musik läuft

Beantwortet Fragen, liest Hörbücher, liefert Nachrichten, Verkehrs- und Wetterinformationen, informiert Sie über Sportergebnisse, Spielpläne und mehr mithilfe des Alexa Voice Service

Steuert Lampen, Lichtschalter, Thermostate und mehr mit kompatiblen verbundenen Geräten von WeMo, Philips Hue, Innogy, tado° und weiteren Apps

Lernt immer mehr dazu – Alexa wird über die Cloud automatisch aktualisiert, lernt ständig dazu und erhält neue Funktionen und Skills

Jetzt Amazon Echo vorbestellen

Das schreit nach einer langen Vorbestellerliste. Daher solltet ihr schnell sein, dann Amazon Echo kann absofort vorbestellt werden. Ausgeliefert werden die ersten Geräte höchstwahrscheinlich ab dem 26. Oktober 2016. Doch bevor man in den Genuss kommt, muss man von Amazon ausgewählt werden. Wer sich dann zu den Glücklichen zählen darf, bekommt das Amazon Echo für € 179,99 Euro. Erhältlich ist Amazon Echo in schwarz und weiß. Also schnell sein. Jetzt Amazon Echo vorbestellen: