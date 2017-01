AEG ECO Ergorapido CX7 30IW Test: Der kabellose Staubsauger

Der kompakte AEG Ergorapido CX7 30IW Test! Das neue Jahr steht an und es gibt zahlreiche Neujahrsvorsätze. Dazu zählt auch die eigene saubere Wohnung. Wer für kleinere Reinigungsarbeiten nicht immer den großen Staubsauger anwerfen möchte, kann für zwischendurch zu einem handlichen Akkustaubsauger greifen. Somit entfällt der Gang in den Keller oder der Weg zum Abstellkammerl. Wir haben den AEG ECO Ergorapido CX7 30IW getestet und waren schlussendlich vom Ergebnis überrascht. HIer unser Kurz-Test!

Der AEG ECO Ergorapido CX7 30IW Test

Der ECO Ergorapido ist ein Handstaubsauger der Firma AEG, der aufgrund seines günstigen Preises und seines coolen Aussehens zu einem Topseller auf Amazon geworden ist. Das bestätigen auch die zahlreichen Kommentare und Bewertungen. Kurz nach der Bestellung wird der kabellose Staubsauger bereits geliefert. Der Staubsauger ist gut verpackt, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Der Aufbau ist mit zwei Handgriffen zu bewältigen. Der sehr hochwertig verarbeitete Akkustaubsauger arbeitet dabei mit einem 14,4 V Lithium Power-Akku und hat als Highlight ein LED-Frontlicht verbaut.

Dank der verwendeten Zyklon-Technologie kann auf einen lästigen Wechsel und Nachkauf von Staubsaugerbeuteln verzichtet werden. Zudem verfügt das Gerät über zwei unterschiedliche Leistungsstufen. Die schwächere Leistungsstufe ist dabei für normale Verschmutzungen am Parkettboden absolut ausreichend. Für eine gründliche Reinigung des Teppichs empfiehlt sich jedoch die sogenannte Powerstufe. Je nach verwendeter Leistungsstufe hält der Akku bis zu 30 Minuten in der Standardstufe beziehungsweise bis 13 Minuten in der Powerstufe. Zum Aufladen kann der Ergorapido einfach in die mitgelieferte Ladestation gegeben werden, wobei sich das Gerät, nachdem es komplett aufgeladen ist, selbstständig ausschaltet. Das mitgelieferte Zubehör besteht aus einer Fugendüse und einer selbstreinigenden Bürste. Beides kann nach Gebrauch wieder an der Ladestation oder am Staubsauger selbst befestigt werden.

In unserem AEG ECO Ergorapido CX7 30IW Test konnten wir auch feststellen, dass der Staubsauger einerseits überaus wendig ist. Jede Ecke kann mühelos erreicht werden. Auch ist der Staubsauger schnell gestartet, wodurch eine flotte Reinigung erzielt werden kann. Andererseits ist das Gerät auch angenehm leise. Hier punktet der Akkustaubsauger im direkten Vergleich mit seinem großen Bruder auf voller Linie.

